Yeditepe Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, akreplerin yalnızca kırsal bölgelerde değil, metropollerde de yaşam alanlarına yakın bölgelerde görülebileceğini söyledi. Otluk ve çimenlik alanlar, inşaat yıkıntıları ile çalı ve çırpı yığınlarının akrepler için uygun yaşam alanları oluşturduğunu belirten Aydın, İstanbul’un son dönemde oldukça nemli olması nedeniyle akreplerin evlere kadar yaklaşmış olabileceğini ifade etti. Dünyada binlerce akrep türü bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 70’inin insanlarda ciddi zehirlenmelere yol açabildiğini aktaran Aydın, Türkiye’de de özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve nemli bölgelerde zehirli türlerin bulunduğunu kaydetti.

AKREP SOKMASINDA BELİRTİLERE DİKKAT

Akrep sokması durumunda paniğe kapılmamak gerektiğini belirten Aydın, zehirlenmenin şiddetinde akrebin büyüklüğü ve vücuda giren zehir miktarının belirleyici olduğunu söyledi. Küçük akreplerde zehir miktarının genellikle daha az olduğunu ve ağır zehirlenme belirtilerinin daha seyrek görüldüğünü ifade eden Aydın, sokulan bölgede ağrı, kızarıklık ve şişlik gibi lokal belirtilerin ortaya çıkabileceğini belirtti. Daha yüksek miktarda zehir alınması halinde ise solunumun hızlanması ve kalp çarpıntısı gibi sistemik belirtilerin görülebileceğini aktaran Aydın, özellikle büyük akreplerin sokması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Ciddi zehirlenmelerde acil servislerde akrep panzehiri olarak bilinen antivenom tedavisinin, klinisyenlerin değerlendirmesi doğrultusunda uygulanabildiğini; ancak vakaların çoğunda panzehir kullanılmadan da hastaların kısa sürede iyileşebildiğini söyledi.

‘BİR TANE GÖRDÜYSENİZ ÇEVRESİNİ DE KONTROL EDİN’

Bir bölgede akrep görülmesinin çevrede başka akreplerin de bulunabileceği anlamına gelebileceğini belirten Prof. Dr. Aydın, vatandaşların tek bir akrep gördükten sonra önlem almayı bırakmaması gerektiğini söyledi. Bir anne akrebin yaklaşık 60 yavru doğurabildiğini belirten Aydın, görülen akrebin çevresinin mutlaka kontrol edilmesini istedi. Evlerde akreplere karşı pencerelerde sık telli sineklik kullanılmasını öneren Aydın, özellikle bahçeli ve müstakil evlerde yaşayanların çalı ve çırpı yığınlarını çevrede tutmaması gerektiğini ifade etti. Bu tür alanların akrepler için ideal yaşam ortamı oluşturduğunu belirten Aydın, akreplerin insanlara saldırma amacı taşımadığını, üzerlerine basılmadığı, sıkıştırılmadığı veya rahatsız edilmediği sürece insanlara yönelik bir saldırı beklenmediğini söyledi.

AYAKKABI VE KIYAFETLERİ GİYMEDEN ÖNCE KONTROL EDİN

Yaz aylarında piknik ve kırsal alanlarda bulunan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Aydın, dışarıda çıkarılan veya evin dışında bırakılan ayakkabıların giyilmeden önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Kıyafetlerin de kullanılmadan önce gözden geçirilmesini isteyen Aydın, ayakkabıların kapalı ve nemli yapısının akrepler ve diğer böcekler için uygun bir ortam oluşturabileceğine dikkat çekti. İstanbul’da çok sayıda akrep sokması vakası beklemediklerini belirten Aydın, akrep sokmalarının özellikle kırsal bölgelerde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha sık görülebileceğini ifade etti.