Sözcü Televizyonu’ndan Uğur Dündar ile Arena programında haftalarca Türkiye gündeminde tartışılan fuhuş çetesi, aralarında çocuklarında olduğu kişileri fuhuşa zorluyordu.

Yüzlerce korsan taksi ve sosyal medya grupları üzerinden organize olan çete, göçmen kaçakçılığı ve kimlikte sahtecilik gibi suçları da işliyordu.

Arena programında SÖZCÜ Televizyonu İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin ve Özel Haberler Muhabiri Hazar Dost’un detaylarını ortaya koyduğu belgelerin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro ekipleri söz konusu çeteyi üç ay boyunca takip etti.

11 ADRESE OPERASYON

Teknik ve fiziksel takibin ardından fuhuş suçuna karıştığı tespit edilen kişilere 23 Mayıs gecesi Sultanbeyli, Pendik, Ümraniye, Kartal, Tuzla ve Küçükçekmece ilçelerinde olmak üzere toplam 11 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Arena ekibi, fuhuş çetesi üzerine yaptığı haberlerin ardından tehdit telefonları almış, Uğur Dündar ‘Kurutacağız’ diyerek çeteden korkmadıklarını söylemişti.

Operasyonda 10 kişi yakalanırken, zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 1 Türk ve 3 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 4 kadın kurtarıldı.

Savcılık ifadesinin ardından sekiz kişi tutuklanırken iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Çocuk yaşta fuhuşa sürüklendiğini anlatan kişi savcıya verdiği ifadesinde İstanbul merkezli fuhuş çetelerinin organize yapısını ortaya koymuştu. Arena’nın ortaya çıkarttığı ifadenin ardından haftalarca gelen ihbar ve tanıkların anlatımlarıyla fuhuş çetelerinin işleyişi ilk kez ortaya çıkmıştı.