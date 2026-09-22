İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik dev bir operasyona imza attı.
3 İLÇEDE 8 İŞ YERİ VE 5 VALE NOKTASINA EŞ ZAMANLI BASKIN
Kent içi uyuşturucu trafiğini engellemek amacıyla harekete geçen ekipler; Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde önceden belirlenen 8 iş yeri ile 5 farklı vale noktasına eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyonda toplam 160 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpeği ve özel harekat polislerinin destek verdiği aramalarda zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. Yapılan aramalarda;
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492,85 gram marihuana,
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42,5 gram kokain,
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38,80 gram metamfetamin,
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223 adet sentetik ecza hapı ile 18 adet ecstasy hap,
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12 gram esrar, 9 şişe içerisinde 45 mililitre GHB ve peçeteye emdirilmiş 1 adet butinaca,
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5 adet hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 160 şüpheli hakkında emniyetteki tahkikat işlemlerinin çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.