İstanbul’da eskort siteleri, sosyal medya hesapları ve WhatsApp grupları üzerinden faaliyet gösteren dijital fuhuş ağına yönelik operasyon düzenlendi.

Kadınlara müşteri bulan, ulaşımlarını sağlayan ve fuhuştan elde edilen geliri paylaşan şüphelilerin organizasyonu deşifre edildi.

13 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli yakalandı.

WHATSAPP GRUPLARINDAN MÜŞTERİ YÖNETMİŞLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, kadınların fotoğraflarını, bulundukları konumları ve ücret bilgilerini WhatsApp gruplarında paylaşarak müşteri taleplerini yönettikleri belirlendi.

Organizasyonun saha ekibinin ise kadınları sivil araçlarla otel, rezidans ve farklı adreslere taşıdığı tespit edildi.

FUHUŞ PARALARI FARKLI HESAPLARA AKTARILMIŞ

Fuhuştan elde edilen paraların farklı kişilere ait banka hesapları ve IBAN’lar üzerinden toplandığı, daha sonra organizasyon üyeleri arasında paylaştırıldığı ortaya çıkarıldı.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT EDİP FUHUŞA ZORLAMIŞLAR

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, soruşturmada ortaya çıkan iddialar ise dikkat çekti.

Bazı şüphelilerin kadınlarla duygusal ilişki kurduğu, elde ettikleri özel görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit ederek organizasyondan ayrılmak isteyen kadınları fuhşa zorladığı belirlendi.

Şüphelilerin yalnızca kadınları değil, müşteri olarak iletişime geçen kişileri de hedef aldığı tespit edildi.

Buna göre şüpheliler, müşterilerin kimlik ve aile bilgilerine ulaştı; yazışmaları ve özel görüntüleri kullanarak tehdit yoluyla ek para talep etti.