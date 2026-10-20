Olay, 11 Ekim günü pazar günü saat 17.00 sıralarında Başak Mahallesi’nde meydana geldi. Görkem Can idaresindeki 34 GEU 155 plakalı araç, drift atarak arkasında seyreden bir otomobile çarptı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce tespit edilen sürücü yakalandı.
Sürücüye 140 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Diğer yandan Görkem Can’ın kullandığı araç trafikten men edildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Sürücünün drift attığı ve seyir halindeki otomobile çarptığı anlar ise çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde drift atarken aracın savrulduğu anlar görülüyor. Savrulan araç arkada ilerleyen kadın sürücünün kullandığı otomobile çarpıyor.