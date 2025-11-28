İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hizmet veren bir düğün salonunda gizli kamera skandalı yaşandı. Kadın çalışanlar, giyinme ve bakım odasının havalandırma kısmında gizli kamera tespit etti.
SALON SAHİBİ SIK SIK ODAYA GİRİYORDU
Çalışanlar, salon sahibinin odaya sık sık girmesinden şüphelenerek arama yaptı ve gizli kamerayı havalandırma bölümünde buldu.
SADECE GİYİNME ALANINI KAYDA ALIYOR
Salon sahibi kamerayı "kıyafetlerin çalınmasını önlemek için" yerleştirdiğini öne sürdü ancak cihazın yalnızca giyinme alanını kayda aldığı belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Durumu polise bildiren çalışanlar şikâyetçi olurken, salon sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.
ESENYURT'TA BİR İŞ YERİNDE DE ÇIKMIŞTI
İki hafta önce İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir iş yerinin tuvaletinde gizli kamera çıkmıştı.
Kadın çalışanlar tuvaletin havalandırma bölümünde bir kamera tespit etmişti.