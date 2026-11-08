İstanbul'un Çatalca ilçesinde yer alan Hezarfen Havalimanı'nda iniş yapan özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pistten çıkarak toprak zemine saplandı.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uçuş eğitimi sonrası Hezarfen Havalimanı pistine iniş gerçekleştiren eğitim uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenle iniş hattından saparak pist kenarındaki toprak alana girdi.

PİLOT UÇAĞI GÜVENLİ ALANDA DURDURDU

Uçağın kontrolünü kaybetmesine rağmen toprak alanda güvenli bir şekilde durmayı başaran pilot, kazayı yara almadan atlattı. Durumun kule ve çevredeki görevliler tarafından bildirilmesi üzerine havalimanı sahasına derhal sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

PİLOT HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ, UÇAK ÇEKİLDİ

Kaza mahalline ulaşan sağlık personeli, pilotun ilk kontrollerini olay yerinde gerçekleştirdi. Herhangi bir fiziksel yaralanması bulunmadığı belirlenen pilot, tedbir amacıyla ambulansla çevredeki en yakın hastaneye nakledildi.

Jandarma ve teknik ekiplerin pist ve uçak çevresinde yaptığı ön incelemelerin tamamlanmasının ardından, hafif hasar gören eğitim uçağı çekici ve kurtarma araçları yardımıyla bulunduğu toprak alandan güvenli bölgeye çekildi. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.