Küçükçekmece'de gece saatlerinde bir müzikholde yaşanan silahlı çatışma can aldı. Olayda izinli olduğu öğrenilen bir polis memuru ile saldırgan hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 03.40 sıralarında Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir müzikholde meydana geldi. İddiaya göre, mekâna gelen bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açmaya başladı. O sırada işletmede bulunan ve izinli olduğu belirtilen polis memuru, saldırgana karşılık verdi.

Taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada polis memuru ve saldırgan ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, ağır yaralanan polis memuru ile saldırganın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Çatışma sırasında 2 kişinin daha yaralandığı öğrenilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından müzikholde geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı ve çalışanların ifadelerine başvurdu.

Hayatını kaybeden polis memuru ile saldırganın cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.