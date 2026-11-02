İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatlarında yaşanan değişimleri açıkladı. Verilere göre, incelenen 336 ana ürünün 231'inde fiyat artışı görülürken, 29 ürünün fiyatı geriledi. Salatalık ve domates başta olmak üzere bazı sebzelerdeki yüksek artışlar dikkat çekerken, limon ekim ayının en fazla ucuzlayan ürünü oldu.

EKİM AYINDA FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

İTO verilerine göre, ekim ayında fiyatı en fazla yükselen ürün salatalık oldu. Bir önceki aya kıyasla yüzde 50,71 zamlanan salatalığı, yüzde 36,98 artışla domates takip etti.

Fiyat artışında test kitapları yüzde 27,35 ile üçüncü sırada yer alırken, sivri biber yüzde 27,15, çarliston biber yüzde 26 ve kadın eteği yüzde 25,67 oranında zamlandı. Edebi kitaplarda yüzde 23,32, erkek kazağında yüzde 23,26 ve kabakta yüzde 22,55 fiyat artışı kaydedildi.

Diğer ürünlerdeki fiyat değişimleri ise şöyle gerçekleşti:

- Kadın gömleği: yüzde 22,30

- Kadın kabanı: yüzde 22,05

- Dolmalık biber: yüzde 21,31

- Erkek botu: yüzde 19,04

- Kadın pantolonu: yüzde 18,53

- Erkek ceketi: yüzde 17,25

- LPG (otogaz): yüzde 17,19

EKİM AYINDA EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜNLER

Ekim ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün ise limon oldu. Bir önceki aya göre yüzde 26,21 ucuzlayan limonu, yüzde 9,92 düşüşle fındık içi izledi.

Araç kiralama ücretlerinde (günlük) yüzde 8,95, elmada yüzde 8,50 ve üzümde yüzde 7,65 oranında fiyat düşüşü yaşandı. Kuru soğan yüzde 4,97, altın mücevherat yüzde 4,60, şehirlerarası otobüs bileti yüzde 3,60 ve badana ile boya malzemeleri yüzde 2,84 oranında ucuzladı.

Fiyatı gerileyen diğer ürünler arasında ise şu kalemler yer aldı:

- Sarımsak: yüzde 2,55

- Taze fasulye: yüzde 2,09

- Havuç: yüzde 2,01

- Yeşil soğan: yüzde 1,31

- Islak havlu/mendil: yüzde 0,93

- Kavurma: yüzde 0,76

- Fındık ezmesi: yüzde 0,34