Titiz bir hazırlık sürecinin sonunda, 20 Şubat Perşembe günü ekipler üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şebekenin faaliyetleri çökertilirken, Roma dönemine ait olduğu belirlenen bin 200 yıllık bir Tevrat ele geçirildi. Deri üzerine altın yazıyla işlenmiş olan bu Tevrat, 2 metre uzunluğu ve 15 santimetre genişliğiyle dikkat çekiyor. Eserin tarihi ve kültürel değeri, uzmanlar tarafından oldukça yüksek olarak değerlendiriliyor.

Tevrat’ın yanı sıra operasyonda şu eserler de bulundu:

550 adet Antik Yunan Pontus Amisos dönemine ait sikke,

51 adet Bizans dönemine ait sikke,

15 adet tarihi obje,

2 adet yüzük,

Tevrat’ın saklandığı bir muhafaza kutusu ve 2 adet tokmak.

1.5 MİLYON DOLARA SATACAKLARDI

Operasyon kapsamında, aralarında Tevrat’ı 1.5 milyon dolara (Yaklaşık 55 milyon lira) satmaya çalışan 3 kişinin de bulunduğu toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.