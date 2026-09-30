İstanbul Küçükçekmece’ye bağlı Yeni Mahalle Cengiz Sokak’ta gece saat 22.30 sıralarında mahalle sakinlerini tedirgin eden bir olay yaşandı.

KÖPEĞİNE DOKUNDUĞU ANDA AKIMA KAPILDI

21 yaşındaki Can Demir, köpeğini gezdirmek üzere evinden dışarı çıktı. Sokak üzerinde seyreden Demir, inşaat halindeki bir binanın önünde bulunan aydınlatma direğinin yanından geçtiği sırada köpeğinin aniden yere yığılarak çırpınmaya başladığını gördü. Köpeğinin rahatsızlandığını sanarak yardım etmek için dokunan genç, bir anda şiddetli elektrik akımına kapıldı.

Akımın savurmasıyla geri fırlayan Demir olay yerinden uzaklaşmayı başarırken, elektrik akımında kalan köpek olay yerinde can verdi.

"OKUL VE YAYA GEÇİDİ VAR, SAATLERDİR MÜDAHALE EDİLMEDİ"

İhbar üzerine adrese polis ve veteriner hekim ekipleri sevk edildi. Veteriner hekimin yaptığı kontrolde köpeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın şokunu atlatan Can Demir, yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:

"Köpek toprağa bastığı gibi ona bir elektrik akımı geldi. Onu kurtarayım derken bana da elektrik çarptı. Burada hem okul hem yaya geçidi var. Bu kadar şeyin olmasına rağmen ilgili elektrik firmasını aradık, 3 saat oldu hala müdahale edilmedi. Elimde de ufak bir kararma var, başka da bir şey yok."