BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan çalışma programlarına göre İstanbul'da pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak.

ÇEKMEKÖY

Çekmeköy’de farklı bölgelerde planlanan çalışmalar kapsamında elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin saatleri ve etkilenecek sokaklar şöyle:

11.15-12.30: 172. ve Sultan Suyu

172. ve Sultan Suyu 13.30-14.45: Akdeniz, 161., Reşadiye, 171., 166. ve 162.

Akdeniz, 161., Reşadiye, 171., 166. ve 162. 15.15-16.30: Sultan Suyu, 165., 167., 170., 168., 166., Akdeniz ve Esenlik

Sultan Suyu, 165., 167., 170., 168., 166., Akdeniz ve Esenlik 12.00-18.30: Şair Mehmet Akif Ersoy

BEYKOZ

Beykoz’da 16.30-18.30 saatleri arasında Zerzevatçı Yolu, Yavuz, Lazanya, Toygar, Çini Çıkmazı, Tepe Tarla, Kalecik Çıkmazı, Çakıl, Civar Çıkmazı, Akçam Çıkmazı, Nasip Çıkmazı ve Kocabey Çıkmazı elektrik kesintisinden etkilenecek.

KADIKÖY

Kadıköy’de kesintilerin uygulanacağı bölgeler ve saatler şu şekilde:

10.30-15.00: Günaydın, Ortabahar, Öğretmen Harun Reşit ve İpekyolu

Günaydın, Ortabahar, Öğretmen Harun Reşit ve İpekyolu 10.00-18.00: Kavisli, 2. Hatboyu, Asım Us, Şehir Kahya, Hasanamir, Hüseyin Paşa Çıkmazı, Kızıltoprak İstasyon, İstasyon Arkası, Aktepe, Kavuklu Hamdi, Eski Karakol, Bağdat ve Ölçü

KARTAL

Kartal’da farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında şu bölgelerde elektrik kesintisi olacak:

09.00-13.00: Yaşar Doğu, Soğanlık, Kervan, Dörtyol, Barut ve Gürsel

Yaşar Doğu, Soğanlık, Kervan, Dörtyol, Barut ve Gürsel 10.00-15.00: Oğuzhan, Vezirköprü, Reşitpaşa, Ordu, Atilla, Zübeydehanım, Adnan Menderes, Yavruvatan ve Gülay

Oğuzhan, Vezirköprü, Reşitpaşa, Ordu, Atilla, Zübeydehanım, Adnan Menderes, Yavruvatan ve Gülay 11.00-12.30: Yurtcan ve Nevzat Okçugil

Yurtcan ve Nevzat Okçugil 13.30-15.00: Arıcılar, Mimar Sinan, Orçun, Muammer Karaca, Pirsultan, Balıkesir, Adalı, Şehit Erdem Kayaklı, Ağaç, Ağıt, Dadaloğlu, Karayemiş ve Haldun Taner

Arıcılar, Mimar Sinan, Orçun, Muammer Karaca, Pirsultan, Balıkesir, Adalı, Şehit Erdem Kayaklı, Ağaç, Ağıt, Dadaloğlu, Karayemiş ve Haldun Taner 14.00-17.00: Yasemin, Firdevs, Kayın ve Çamlı

AVCILAR

Avcılar’da Denizköşkler Mahallesi’nin Dr. Sadık Ahmet, Dişçi, Efe ve Şanlı sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Ambarlı Mahallesi’nde ise Belde, Cumhuriyet ve Yanık sokaklarında yine 09.00-17.00 saatleri arasında aynı nedenle kesinti uygulanacak.

BAĞCILAR

Bağcılar Bağlar Mahallesi’nde Mimar Sinan ve Osman Paşa sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

MALTEPE

Maltepe’de 09.30-13.00 saatleri arasında Filiz, Nane, Nazmi İlker, Gül, Mercan, Şebboy, Başöğretmen, Mimozacı, Zeren ve Hanımeli sokakları kesintiden etkilenecek.

Çınarlı, Gökkuşağı, Köknar, Barış Manço, Gülistan, Talat Bey ve Yüksel sokaklarında ise kesinti 09.30-18.00 saatleri arasında uygulanacak.

SANCAKTEPE

Sancaktepe’de Müminler, Gurbet ve Abdülhamit sokaklarında 09.30-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi bekleniyor.

Sakarya bölgesinde ise 13.20-14.50 saatleri arasında Zaloğlu Rüstem, Geredeli (Hatiplar) ve Amber sokaklarında kesinti uygulanacak.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler’de bazı mahalle ve sokaklarda bakım ile abone bağlantısı çalışmaları nedeniyle farklı saatlerde elektrik kesintileri gerçekleştirilecek.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Fatih, Gülibrişim, Güvercin, Kanarya 1, Kelebek, Lale, Martı, Orkide 3, Umman ve Yakut; Hürriyet Mahallesi’nde Dumlupınar 1 ve Palandöken; Yenibosna Merkez Mahallesi’nde Köksal, Muştu, Reyhan 1 ve Yıldırım Beyazıt; Çobançeşme Mahallesi’nde Nur ve Reyhan 1 sokaklarında 09.00-17.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Başak 1, Cihan, Fatih, Göknar, Güven, Hendek, Kaynarca, Nenehatun, Osmancık, Zile ve Çakmak; Çobançeşme Mahallesi’nde ise Fatih, Mimar Sinan 1 ve Rüstempaşa sokaklarında 12.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

ÜMRANİYE

Ümraniye’de Mareşal Fevzi Çakmak, Hızma, Sinem, Postacı, Sinan, Fatih, Melike, Türkmen, Aşık Veysel, Marmara, Asya, Ulubatlı Çıkmazı, Budak Dere, Nefer Çıkmazı, Tortum ve Kasımpatı bölgelerinde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Hamidiye, Alemdağ, Edremit, Aliye, Krizantem, Anafartalar, Aslıhan, Ada, Kazım Karabekir, Meşrutiyet, Abdülhamit, Birlik, Osmanbey, Enes, Bolu, Talatpaşa ve Yaşar Doğu bölgelerinde ise kesinti 10.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

ESENYURT

Esenyurt Koza Mahallesi’nde 1638. ve 1655. sokaklarda 09.00-18.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi’ndeki Mihrimah Sokak ile Esenyurt Çınar Mahallesi’ndeki 1400., 1405., 1406., 1412., 1415., 1416., 1417., 1419., 1420., 1421., 1427., 1428., 1429., 1430., 1431., 1432., 1434., 1435., 1440., 1441. ve Fikri Sönmez sokaklarında 09.00-12.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi Adnan Kahveci Sokak’ta ise 09.00-17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.