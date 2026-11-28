İstanbul’da yaşayan vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi programı açıklandı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruya göre, 29 Kasım Pazar günü kent genelindeki 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
Kesintiler bazı ilçelerde gece yarısı başlayacak, bazı bölgelerde ise sabah saatlerinde uygulanacak. Çalışmalar nedeniyle elektriksiz kalacak bölgelerde kesinti süresi 8 saate kadar ulaşacak.
İşte 29 Kasım Pazar günü İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve BEDAŞ'ın kesinti programı:
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