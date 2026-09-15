İstanbul Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde kan donduran bir kadına şiddet olayı yaşandı. Sokakta tek başına yürümekte olan 25 yaşındaki G.N.B.'nin önü, eski nişanlısı B.A. (29) tarafından kesildi. ÇEVREDEKİLERİN UYARISINA RAĞMEN ŞİDDETE DEVAM ETTİ İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gözü dönen B.A., genç kadına saldırarak sokak ortasında darbedetmeye başladı. Çevredeki vatandaşların bağırışlarına ve tepkilerine aldırış etmeyen saldırgan, bir süre olay yerinden uzaklaştıktan sonra tekrar dönerek şiddetini sürdürdü. DEHŞET ANI KAMERADA Görgü tanığı vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı ve cep telefonu kameralarıyla kaydettiği anlarda, B.A.'nın genç kadını defalarca darbetmesi ve çevredeki bağrışmalar saniye saniye görüntülendi. SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI: CİNAYET, YAĞMA, DOLANDIRICILIK... Olayın ardından mağdur G.N.B.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik ve cep telefonu kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin adresini tespit ederek düzenlenen operasyonla B.A.'yı gözaltına aldı. Sorguya alınan şüphelinin kabaran suç dosyası polisi de şaşkına çevirdi. B.A.'nın; Kasten Öldürme ,

Kasten Yaralama ,

Nitelikli Dolandırıcılık ,

Tehdit ve Yağma gibi ağır suçlardan çok sayıda emniyet kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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