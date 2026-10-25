İstanbul'un Şişli ilçesi Ergenekon Mahallesi’nde sabah saatlerinde duyanları dehşete düşüren esrarengiz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldığı binanın 6’ncı katında bulunan balkona çıkan 26 yaşındaki Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova, yan binanın çatısına geçti.

TENTEYE BASINCA EKSİ 2'NCİ KATA ÇAKILDI

Gazeteci Doğan Can Cesur'un aktardığına göre, çatının orta kısmına doğru yürüyen genç kadın, bina boşluğunda yer alan tentenin üzerine bastı. Ağırlığı taşıyamayan tentenin yırtılıp çökmesiyle birlikte metrelerce yükseklikten bina boşluğundaki eksi 2’nci kat seviyesine düşen Bekmakhanova, beton zemine çakılarak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

YARI ÇIPLAK HALDE ÇATIYA ÇIKMIŞTI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde ve tanık beyanlarında dikkat çeken en çarpıcı detay, genç kadının sabahın erken saatlerinde çatıya çıktığı sırada yarı çıplak vaziyette olması oldu. Bekmakhanova’nın balkondan yan binanın çatısına neden geçtiği ve olay öncesinde dairede neler yaşandığı ise henüz aydınlatılamadı.

EYLÜL AYINDA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞ

Yapılan araştırmalarda, Aisulu Bekmakhanova’nın geçtiğimiz eylül ayında turist vizesiyle Türkiye’ye giriş yaptığı, İstanbul’a Rus uyruklu bir kadın arkadaşıyla birlikte geldiği ve onunla aynı evi paylaştığı belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından talihsiz kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş ekipleri, gizemli olayın perde arkasını çözmek için çok yönlü tahkikat yürütüyor.