İstanbul'da hızla yükselen konut fiyatları, artan trafik yoğunluğu ve kalabalık şehir yaşamı, birçok kişiyi daha sakin ve ekonomik alternatiflere yöneltiyor. Bu arayışta öne çıkan şehirlerden biri de Düzce oldu. Doğal güzellikleri, büyükşehirlere yakın konumu ve daha ulaşılabilir konut seçenekleriyle kent, hem ikinci ev almak isteyenlerin hem de yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Marmara ile Karadeniz bölgeleri arasında stratejik bir noktada bulunan Düzce, İstanbul ve Ankara'ya kara yolu ile kısa sürede ulaşım imkânı sunuyor. Bu avantaj, özellikle hafta sonlarını doğayla iç içe geçirmek isteyenler ve uzaktan çalışanlar için önemli bir tercih sebebi haline geliyor.

DOĞAL GÜZELLİKLER KONUT TALEBİNİ ARTIRIYOR

Yaylaları, ormanları, şelaleleri ve temiz havasıyla dikkat çeken Düzce, şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlere sakin bir yaşam sunuyor. Yaz aylarında özellikle Akçakoca sahilleri ile yüksek rakımlı doğal alanlara ilginin artması, turizm hareketliliğinin yanı sıra konut piyasasını da canlandırıyor.

İKİNCİ EV ARAYANLARIN YENİ GÖZDESİ

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren uzmanlara göre son yıllarda Düzce'de müstakil evler, bahçeli konutlar ve yazlık özellik taşıyan taşınmazlara yönelik talep belirgin şekilde yükseldi. İstanbul'da aynı bütçeyle ev sahibi olmakta zorlanan birçok kişi, Düzce'de daha geniş ve konforlu yaşam alanlarına ulaşabiliyor.

UZAKTAN ÇALIŞANLARIN TERCİHİ OLUYOR

Uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte Düzce'de yılın büyük bölümünü geçirenlerin sayısı da artış gösteriyor. Güçlenen internet altyapısı ve büyükşehirlere kolay ulaşım imkânı, kenti sadece tatil dönemlerinde değil, sürekli yaşam için de cazip hale getiriyor.

YATIRIMCILARIN İLGİSİ GİDEREK ARTIYOR

Büyükşehirlere kıyasla daha uygun seviyelerde seyreden konut fiyatları, Düzce'yi yatırım yapmak isteyenlerin de radarına taşıyor. Devam eden yeni konut projeleri ve altyapı yatırımları, önümüzdeki dönemde kentteki gayrimenkul talebinin daha da artabileceğine işaret ediyor.