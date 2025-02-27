Yüksek kira fiyatlarından dolayı İstanbul'dan çevre illere göç başladı. İmkanı olan vatandaşlar daha uygun yerlere taşınırken bunun sebepleri arasında ilk sıralarda ekonomi yer alıyor. Bazıları memleketlerine geri dönüş yaparken bazı vatandaşlar ise İstanbul'a yakın şehirleri tercih etmeye başladı. Bu şehirlerden biri de Tekirdağ oldu.

HEM İSTANBULA YAKIN HEM UYGUN

İstanbul'a yakınlığının yanı sıra tatil için de en çok tercih edilen iller arasında yer alan Tekirdağ, son dönemlerde göç alan şehirler arasında yer alıyor. Hem doğası hem kiraların uygun olmasından dolayı tercih edilen Tekirdağ'da en çok göç alan ilçe ise Çorlu oldu.

İş imkanlarının da sanayiden dolayı yüksek olması vatandaşı Çorlu'ya yönlendirdi. Büyükşehirlerdeki yüksek kira fiyatları, imkanı olanları da Çorlu'ya taşınmaya yönlendirdi. İlçede kira fiyatları 10 bin liradan 25 bin liraya kadar çıkıyor.

MEMUR VE EMEKLİNİN TERCİHİ

Bunların yanı sıra Tekirdağ'a yakın olmasından dolayı, yazlıkçıların da tercihler arasında yer alıyor. Doğası ve ekonomik açıdan uygun bir ilçe olan Çorlu, İstanbul'a yakın olması da cazip destinasyonlardan biri konumuna getiriyor.

Genelde memur ve emeklilerin tercih ettiği Çorlu son yıllarda diğer kesimlerin de ilgisini çekmeye başladı.