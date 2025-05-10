İstanbul'daki konut piyasası, özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden bölgelerde ulaşılması güç seviyelerde. Endeksa'nın Nisan ayı verilerine göre, bazı mahallelerde ortalama konut değeri 70 milyon TL’ye dayandı. Bu rakamlar, dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olmayı oldukça zorlaştırırken, yatırımcıların ilgisini ise daha da artırıyor. Amortisman süresinin bazı semtlerde 50 yıla kadar çıkması, fiyatların ne denli yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

KONUT ALMANIN ZORLAŞTIĞI SEMTLER

İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar gibi prestijli ilçelerinde yer alan mahalleler, yüksek metrekare fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Beşiktaş’a bağlı Levazım Mahallesi’nde metrekare başına düşen ortalama fiyat 223 bin TL’yi aşarken, Şişli Harbiye’de bu rakam 247 bin TL’ye ulaştı. Sarıyer’in Poligon Mahallesi ise 69 milyon 530 bin TL ortalama konut değeriyle listenin zirvesinde yer aldı.

AMORTİSMAN SÜRELERİ REKOR KIRIYOR

Bazı semtlerde amortisman süresi 40 yılı geçerken, Poligon Mahallesi’nde bu süre 49 yıla çıktı. Bu, yatırım yapılan bir gayrimenkulün kendini amorti etmesinin neredeyse yarım yüzyılı bulacağı anlamına geliyor. Fakat buna rağmen, değer artış hızlarının yüksek olması bu bölgeleri hâlâ cazip kılıyor.

İSTANBUL'UN EN PAHALI MAHALLELERİ

İşte İstanbul’da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilk 10 mahalle:

Poligon (Sarıyer) – 69,5 milyon TL

Çayırbaşı (Sarıyer) – 59,6 milyon TL

Karaağaç (Büyükçekmece) – 57,2 milyon TL

Acarlar (Beykoz) – 55,8 milyon TL

Harbiye (Şişli) – 49,8 milyon TL

Demirciköy (Sarıyer) – 48,1 milyon TL

Kandilli (Üsküdar) – 46,9 milyon TL

Levazım (Beşiktaş) – 43,9 milyon TL

Uskumruköy (Sarıyer) – 43,5 milyon TL

Rumelikavağı (Sarıyer) – 42,8 milyon TL

Listenin geri kalanında ise Bebek, İstinye, Ulus, Etiler, Reşadiye, Riva ve Levent gibi mahalleler yer alıyor.

EV SAHİBİ OLMAK HAYAL Mİ OLDU?

Yükselen konut fiyatları ve uzayan amortisman süreleri, dar ve orta gelirli vatandaşlar için İstanbul’da ev sahibi olmayı neredeyse imkânsız hale getiriyor. Lüks segmentteki artışın süreceği öngörülse de uzmanlar, bu bölgelerdeki yatırımların uzun vadeli geri dönüş sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Ancak konut fiyatlarının bu hızla yükselmeye devam etmesi, şehirdeki barınma krizinin derinleşmesine neden olabilir.