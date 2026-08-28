Büyük şehrin stresi, durmaksızın yükselen kiralar ve tükenmeyen yaşam maliyetleri... 29 yaşındaki içerik üreticisi Jean, Barselona'da yaşarken ayda 1000 eurodan (56 bin 224 TL) fazla kiraya para yetiştirmekten yorulunca radikal bir karar aldı. Henüz 26 yaşındayken metropol hayatına veda edip Katalonya'nın Tarragona bölgesindeki kırsala yerleşen genç adam, bugün 8 hektarlık arazisinde kurduğu kendi kendine yeten dünyasıyla binlerce şehirliye ilham veriyor.

YÜKSEK KİRALARDAN FINANSAL BAĞIMSIZLIĞA UZANAN BİR YOLCULUK

İçerik üreticisi olarak sosyal medyada paylaştığı videolarla dikkat çeken Jean’ın bu kararı sadece bir kaçış değil, aynı zamanda çok iyi planlanmış bir ekonomik dönüşüm. Taşınma fikrinin temelinde yatan en büyük etken, şehirde tek başına yaşamanın imkansız hale gelmesi ve konut maliyetlerinin bütçesini zorlamasıydı. Pandemiden hemen önce ilk arsasını satın alarak bu yolculuğa adım atan Jean, zamanla arazisini büyüterek kendi ürettiği organik sızma zeytinyağını "Comuna 96" markasıyla pazarlamaya başladı.

ŞEHİR HAYATINDAN ÇOK DAHA UCUZ VE KENDİ KENDİNE YETEN BİR MODEL

Kırsalda yaşamanın sanıldığı gibi ütopik veya astronomik bütçeler gerektiren bir lüks olmadığını vurgulayan genç girişimci, şehir hayatına kıyasla burada yaşamanın çok daha ucuz olduğunu söylüyor. Güneş panelleriyle kendi elektriğini üreten, arazideki doğal kaynak sularını kullanan Jean, sofrasındaki sebzelerin yüzde 80’ini kendi bahçesinde yetiştiriyor. Pazıdan karnabahara, portakaldan muşmulaya kadar zengin bir gıda çeşitliliğine sahip olan çiftlik, 1984 model emektar bir Land Rover Santana ile çekip çevriliyor. Arazisine son olarak yaşlı bir komşusundan 15.000 euro (843 bin 339 TL) gibi şehir fiyatlarının çok altında bir bedelle satın aldığı; içinde depoları, göletleri ve hazır su kaynakları bulunan 3 hektarlık alanı da ekledi.

KIRSALDA GEÇİM SAĞLAMANIN VE GELİRİ ÇEŞİTLENDİRMENİN YOLLARI

Metropollerden ayrılmak isteyenlerin aklındaki en büyük soru olan "Kırsalda nasıl geçim sağlanır?" sorusuna ise Jean oldukça pratik bir yanıt veriyor. Kırsal alanlarda genç nüfusun azalması sebebiyle iş imkanlarının aslında çok fazla olduğunu belirten Jean, 2.000 euroya (112 bin 443 TL) aldığı ikinci el bir minibüsle nakliye, odun teslimatı ve yaşlı komşularına hizmet gibi çeşitli işler yapıyor. Ayrıca Reus gibi büyük bir şehre sadece 25 dakika uzaklıkta yaşaması, ihtiyaç duyduğunda geleneksel iş olanaklarına erişmesini de kolaylaştırıyor.

Şehirde tek bir odaya 800 euro (44 bin 977 TL) ödemek yerine kırsalda geniş bir evi 400 euroya (22 bin 488 TL) kiralamanın mümkün olduğunu hatırlatan Jean, sosyal medya üzerinden deneyimlerini paylaşmaya devam ediyor. Genç içerik üreticisinin hikayesi, şehri terk etmenin konfordan vazgeçmek anlamına gelmediğini; doğru adımlarla hem kendi gıdanı üretip hem de finansal özgürlüğü kazanmanın mümkün olduğunu kanıtlıyor.