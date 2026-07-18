Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ev sahibi olmak isteyenleri ve kiracıları yakından ilgilendiren Haziran ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ile Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini yayımladı.

Açıklanan resmi veriler, konut fiyatlarındaki yükseliş trendinin sürdüğünü, kiralarda ise artış hızının kesilmediğini net bir şekilde ortaya koydu. Konut fiyatları Haziran ayında aylık bazda yüzde 1,97 artarak Ocak ayından bu yana en yüksek aylık yükselişini kaydetti.

MEGAKENTTE EV SAHİBİ OLMAK SERVET DEĞERİNDE

Haziran ayı verilerine göre Türkiye genelinde 100 metrekarelik ortalama bir konutun değeri 5 milyon 188 bin 590 TL'ye yükseldi.

Üç büyük ildeki fiyatlar 5 milyon 188 bin 590 TL ortalamasını katladı. Özellikle İstanbul'da ev sahibi olmak artık tam anlamıyla bir servet gerektiriyor.

İşte üç büyük ilde 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı:

İstanbul: 8 milyon 730 bin 100 TL

İzmir: 5 milyon 648 bin 160 TL

Ankara: 4 milyon 727 bin 640 TL

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE YILLIK ARTIŞ YARIŞI

Yıllık bazda konut fiyatlarındaki artış hızında Ankara başı çekerken, İstanbul hemen ardında yer aldı.

Ankara'da konut fiyatları yıllık bazda yüzde 25,5 arttı.

İstanbul'da yıllık artış yüzde 25,3 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise Haziran ayındaki aylık yüzde 3,1'lik sıçramaya rağmen yıllık artış yüzde 22,6 oldu.

Dikkat Çeken Detay: Konut fiyatları nominal (görünürde) olarak artsa da, enflasyondan arındırılmış verilere bakıldığında reel bazda yıllık yüzde 5,8 gerileme gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ DEPREM BÖLGESİNDE, EN DÜŞÜK ARTIŞ TRAKYA'DA

Bölgesel bazda incelendiğinde Türkiye'de yıllık konut fiyat artışında ilk sırayı yüzde 33,1 ile deprem bölgesindeki iller (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) aldı.

Konut fiyatlarının en sakin seyrettiği, artışın en düşük kaldığı bölge ise yüzde 16,5 ile Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) oldu.

YENİ KİRACILARA KÖTÜ HABER

Sadece ev fiyatları değil, kiralardaki artış da hız kesmiyor. Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerine göre, Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 25 bin 863 TL'ye yükseldi. Yeni kiralanan evlerde kira bedelleri yıllık bazda yüzde 29,2 artış gösterdi.

Üç büyük şehirde yeni kiracıların karşılaştığı yıllık kira artış oranları:

İstanbul: Yıllık %33,4 artış (Aylık %2,5 yükseldi)

Ankara: Yıllık %30,7 artış (Aylık %2 yükseldi)

İzmir: Yıllık %28,4 artış (Aylık %2,6 yükseldi)