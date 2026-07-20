İstanbul’un özellikle tarım alanlarının yoğun olduğu ilçelerinde görülen ve görüntüleri sosyal medyada yankı uyandıran büyük çekirgelerle ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Dr. Ergün Bacak, sosyal medyada paylaşılan çekirgelerin büyük bölümünün beyaz yüzlü çalı çekirgesi (decticus albifrons albifrons) olduğunu söyledi.

"İSTİLA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türün 5-6 santimetre uzunluğa ulaşabildiğine dikkat çeken Bacak, "İri yapısı, uzun antenleri ve güçlü bacakları nedeniyle insanların dikkatini çekiyor. Bu tür istila yapan bir çekirge değil. Herkesin evine belki bir ya da iki birey giriyor. Sosyal medyanın da etkisiyle çok yoğun bir çekirge istilası varmış gibi bir algı oluşuyor ancak durum bu değil." ifadelerini kullandı.

HASTALIK TAŞIYOR MU?

Çöl çekirgeleri gibi tarım alanlarına büyük zarar veren türlerle bu çekirgelerin karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Bacak, söz konusu türün bitkilerle ve diğer böceklerle beslenerek ekosistemde dengeleyici bir rol üstlendiğini anlattı. Türün zaman zaman kendi küçük bireylerini de tüketebildiğini belirten Bacak, "İnsanlara zarar veren, hastalık taşıyan ya da tarım ürünlerini yok eden bir tür değil. Ekosisteme katkı sağlayan canlılardan biri." dedi.

EVLERE NEDEN GİRİYOR?

Şehirleşmenin doğal yaşam alanlarını daraltmasıyla insan ve yaban hayatı karşılaşmalarının arttığını belirten Bacak, özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi tarım ve yerleşim alanlarının iç içe geçtiği bölgelerde bu durumun daha sık yaşandığını kaydetti. Hayvanların yaşam alanlarını kaybedince yakın bölgelere yöneldiğini söyleyen Bacak, "Bu çekirge gece aktif olan bir tür. Normalde yıldızlar ve ay ışığını takip ederek hareket ediyor. Evlerdeki yapay ışıklar da onları kendine çekiyor. Evlere girmesinin nedeni besin araması değil, ışığa yönelmesi." değerlendirmesinde bulundu.

YOĞUNLUK BİRKAÇ HAFTA SONRA SONA ERECEK

Vatandaşların çekirgelerle karşılaştığında panik yapmaması gerektiğini ve çekirgenin çıplak elle tutulmaması gerektiğini ifade eden Bacak, "Yanlış tutulduğunda kendini savunmak amacıyla ısırabilir. Bu yetişkinler için ciddi bir sorun oluşturmaz ancak çocukların elini acıtabilir. En doğrusu bir kavanoz ya da plastik kap yardımıyla yakalayıp en yakın yeşil alana bırakmak." uyarısında bulundu.

Görülen yoğunluğun geçici olduğuna ve sıcaklıkların artmasıyla erişkin bireylerin ortaya çıktığına işaret eden Bacak, bazı çekirge türlerinde popülasyon yoğunluğunun 5-6 yılda bir zirve yapabildiğini hatırlattı. Bacak, "Bu dönem de muhtemelen böyle bir döngüye denk geldi. Birkaç hafta içinde yoğunluk azalacak. Gelecek yıl aynı tabloyu görmeyebiliriz." diyerek söz konusu canlıların doğal yaşamın bir parçası olduğunu ve gereksiz yere öldürülmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.