İstanbul Ümraniye’de gece yarısı yaşanan silahlı gasp olayı kan dondurdu. Mağdurların yaşadığı korku dolu anlar ve şüphelinin yakalanma görüntüleri kameraya yansıdı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olay, 5 Nisan 2026 günü saat 01.10 sıralarında Yamanevler Mahallesi’nde meydana geldi.

SİLAHLA ARACI GASP ETTİ

İddiaya göre, 26 yaşındaki H.Y. isimli genç, kız arkadaşıyla birlikte aracında oturduğu sırada maskeli bir saldırgan camlarına vurdu. Elindeki silahı göstererek çifti araçtan indiren şüpheli, daha sonra araca binerek hızla olay yerinden kaçtı.

Şok geçiren ikili olayı hemen polise bildirdi. Şüphelinin kimliğini bilmediğini söyleyen mağdur, herhangi bir husumetin de olmadığını ifade etti. Olayın ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp edilen aracı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda aracın üzerinde sahte plaka olduğu belirlendi. Şüphelinin kimliği kısa sürede tespit edildi.

FİLM SAHNESİ GİBİ YAKALANDI

7 Nisan 2026 günü Ümraniye’de düzenlenen operasyonla 28 yaşında ve 7 suç kaydı bulunan İ.Ç. yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı film sahnelerini aratmadı. Polis ekiplerinin operasyonu ve şüphelinin kıskıvrak yakalandığı anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

ARAÇTAN SİLAH VE MASKE ÇIKTI

Ele geçirilen araçta yapılan aramada, 1 adet 9 mm çapında Glock marka tabanca, tabancaya takılı şarjör içerisinde 4 adet fişek ve olayda kullanıldığı değerlendirilen siyah cerrahi maske bulundu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan İ.Ç., cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.