İstanbul'da terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü IŞİD ile bağlantılı kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

ÇATIŞMA BÖLGELERİYLE İRTİBAT VE PROPAGANDA

Yürütülen titiz istihbari takipler sonucunda; terör örgütü IŞİD ile irtibatlı oldukları, Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerindeki unsurlarla düzenli iletişim sağladıkları ve sanal medya mecraları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli belirlendi. Şahısların Türkiye'yi hedef alan provokatif eylemler gerçekleştirebilecekleri ve kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturdukları değerlendirildi.

5 İLÇEDE 13 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen delillerin ardından operasyon için düğmeye basan Terörle Mücadele ekipleri, Özel Harekât polislerinin de desteğiyle İstanbul'un 5 ayrı ilçesinde belirlenen 13 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konulurken, hedefteki 14 kişiden 12'si kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.