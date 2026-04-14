Yangın, saat 21.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi’nde bulunan bir fabrikada çıktı. İddiaya göre, iki katlı metal fabrikasının zemin katında bulunan sanayi tipi tüpte patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle bodrum katta yangın çıktı.

YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Patlama sırasında yaralanan 3 yabancı uyruklu işçi, hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.