İstanbul Arnavutköy’de bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Alevlerin yükselmesi üzerine çevrede panik yaşanırken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangının çıktığı fabrikanın bitişiğinde başka fabrikaların da bulunduğu öğrenilirken, alevlerin çevre yapılara sıçramaması için önlemler artırıldı. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.