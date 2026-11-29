İstanbul Kağıthane’de yokuşta geri manevra sırasında kontrolden çıkan beton mikseri, elektrik direğine ve bir evin balkonuna çarparak devrildi. Mikserin üzerlerine doğru geldiğini gören otomobildekilerin panik yaşadığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yunus K. (37) yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekiler, yaralanan sürücüye yardım etmek için koştu.

“ÇOK KORKUNÇ. DEVRİLDİ”

Araç kamerası kayıtlarında, beton mikserinin hareket ettiğini gören otomobildeki bir kişinin “Çok korkunç. Devrildi” dediği duyuldu. Yanındaki kişi ise “Sakin tamam” diyerek araçtakileri sakinleştirmeye çalıştı.

Kayıtlara, otomobildekilerin sürücüye yardım edilmesi ve miksere fazla yaklaşılmaması yönündeki sözleri de yansıdı. Kazanın ardından bulundukları yerden uzaklaşmaya çalışan araçtakilerden biri, “Bence biz buradan çıkalım” dedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale etti. Beton mikseri vinç yardımıyla kaldırılırken, bu anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.