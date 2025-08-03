Saat 12.30 sıralarında İnönü Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 5 katlı binanın kolonlarının patlaması nedeniyle, yan tarafındaki 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

YANDAKİ BİNANIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Binaların boşaltılmasından bir kaç saat sonra, yıkımı yapılan bina yanındaki 4 katlı binanın üzerine çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Ekiplerin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Çökme nedeniyle 4 talı binanın 2'nci ve 3'üncü katlarında hasar oluştu. Gerekli incelemeleri yapan ekipler, 4 katlı binanın mühürlenmesine karar verdi.

Mühürlenen binada yaşayan bir kişi, evindeki evcil hayvanlarını itfaiye yardımıyla dışarı çıkardı.

KOLONU PATLAMIŞ!

Bölgeye gelerek ekiplerden bilgi alan Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay, "Dün Küçükçekmece Belediyesi'ne bir şikayet yapıldı. Şikayet üzerine, binayla ilgili, kolonun patladığıyla ilgili bir tespit yaptık. İmar Müdürlüğü'nden arkadaşlar geldi, binanın boşaltılması gerektiğini söyledi. Bina boşaltıldı. Yanındaki binaların da tedbiren boşaltılması gerekti. Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı konuyla ilgili bilgilendirdik. Talimatları doğrultusunda yan tarafındaki binaları boşalttık. Kontrollü bir şekilde yıkım başladı. Tedbiren zabıta ekiplerimiz gece nöbet tuttu. Buradan kimse geçmesin, hiçbir vatandaşımız zarar görmesin diye. Sabah da kontrollü bir yıkım yapıldığı sırada, kolon patladığı için arka taraftaki binaya doğru bir eğim mevcuttu. Arkadaşlar makasla bu işlemi yaptı. Aslında doğru bir işlemdi, ama bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Yan taraftaki binaya zarar verildi. Yan taraftaki binayla ilgili de arkadaşlar gelip tespitlerini yaptılar" dedi.

"BELEDİYE DAHA ÖNCE BİLGİ VERMİŞTİ"

Mahalle sakini Tayfun Çağlayandere ise, "Yıkılan binayla komşu oturuyorum, sınırız. Bugün öylen 12.00 - 13.00 arası meydana geldi. Belediye aslında daha önce yıkılabileceği hakkında bilgi vermişti. Özellikle yürüyüş yolu üzerinde bir önlem almışlar. Tabii kepçe operatörü yavaş yavaş yıkımı yaparken, yanlış bir hamleyle bir kat aşağı darbesi oldu. Bu darbeden sonra bütün bina, bizim komşumuzun binasının üzerine yıkıldı" dedi.

ÇÖKME ANI KAYDEDİLDİ

Binanın çöktüğü an, sokaktaki bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sokak üzerindeki insanları gösteren görüntülerde, yürüyen insanların panikle kaçmaya başladığı ve toz bulutunun sokağı kapladığı anlar yer alıyor.