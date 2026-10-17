İstanbul Küçükçekmece'deki İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak’ta bir binanın üçüncü katındaki dairenin banyosundaki fayanslar çatladı. YETKİLİLERE HABER VERDİLER Çatlakları fark eden sakinler, binadan da çatırdama sesleri geldiğini belirterek yetkililere haber verdi. EKİPLER SEVK EDİLDİ İhbar üzerine adrese itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. BİNA SAKİNLERİNE GEÇİCİ TAHLİYE KARARI Küçükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri binada inceleme başlattı. Kontrollerin ardından olası risklere karşı binanın geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi. Bina sakinlerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere yanlarına birkaç eşya almalarına izin verildi. Zabıta ekipleri ise bina çevresinde güvenlik önlemi alarak yaya ve araç giriş çıkışlarını kapattı. BİNANIN KAPISI MÜHÜRLENDİ Tahliye işleminin ardından binanın kapısı mühürlendi. Binadaki detaylı incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.