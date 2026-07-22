İstanbul Esenler’de etkili olan şiddetli fırtına, faciaya davetiye çıkardı. Oruç Reis Mahallesi’nde bir binanın çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek sokağa savruldu.
ÇATI SOKAĞA DÜŞTÜ
Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokakta oyun oynayan çocuklar ve yoldan geçen bir kadın, hızla düşen çatı parçalarının altında kalma tehlikesi yaşadı. Çatının büyük bir gürültüyle sokağa düşmesiyle birlikte çevrede panik yaşandı.
SON ANDA UZAKLAŞTILAR
Şans eseri olayda yaralanan olmazken, çocukların ve vatandaşın saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının rüzgarın etkisiyle savrularak sokağa düştüğü ve çevrede bulunanların son anda uzaklaştığı görüldü.
EKİPLER İNCELEME YAPTI
Fırtınanın ardından ekipler bölgede inceleme yaparken, hasar gören çatıyla ilgili çalışma başlatıldı.