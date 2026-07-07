Güngören Akıncılar Mahallesi Namık Kemal Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartman, taşıyıcı sistemindeki ağır hasar nedeniyle belediye ekiplerince tahliye edilerek mühürlendi. Geçtiğimiz günlerde bölgede yapılan bir hafriyat çalışması sırasında binanın temelinin açığa çıkmasıyla büyük bir tehlike gün yüzüne çıktı.
Yapılan ön incelemede binanın alt bölümünde yeterli ve sağlam bir temel bulunmadığı, hafriyat alınmasıyla birlikte taşıyıcı direklerin boşa çıktığı anlaşıldı. Durumu fark eden müteahhit ve hafriyat ekiplerinin ihbarı üzerine adrese gelen belediye teknik kadrosu, yapının can güvenliği açısından acilen boşaltılmasına karar verdi.
Tahliye işleminin ardından güvenlik gerekçesiyle mühürlenen apartmanda, kısa süre sonra kuralların hiçe sayıldığı anlaşıldı. Evlerindeki eşyalarını kurtarmak isteyen bazı daire sahiplerinin kapıdaki mührü kırarak içeri girdiği, kimilerinin ise gidecek yeri olmadığı gerekçesiyle çökme riski bulunan binada yaşamayı sürdürdüğü öne sürüldü.
Belediyenin vatandaşları mağdur etmemek adına geçici olarak 10 günlüğüne otele yerleştirdiği öğrenilirken, mahalle sakinleri her an yıkılma tehlikesi bulunan yapı nedeniyle büyük bir tedirginlik yaşıyor.