Kaza, Ulus Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş. yönetimindeki 34 FCM 360 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen Arzu Duran'a çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Duran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 52 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü H.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.