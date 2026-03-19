İstanbul'un Esenyurt ilçesi D-100 Karayolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki motosiklet önce aydınlatma direğine çarptı, ardından devrildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada düşen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Alınan bilgiye göre D-100 Karayolu Beylikdüzü istikameti Saadetdere Mevkii'nde seyir halinde olan 50 yaşındaki M.Ü'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 NST 518 plakalı motosiklet önce aydınlatma direğine çarptı, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın etkisiyle motosikletli metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücü M.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. SÜRÜCÜNÜN KASKININ PLASTİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü M.Ü.'nün kullandığı kaskın plastik ve içinin köpükle doldurulduğu ortaya çıktı.

