Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbesindeki askerlerin de bulunduğu 61 muvazzaf asker tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 23 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 63 askeri personelden 62’si yakalandı. Yakalanamayan 1 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında 4 albay, 8 yarbay, 12 binbaşı, 15 yüzbaşı ve 24 astsubay/uzman çavuş bulunduğu bildirildi.
ANKESÖRLÜ HATLARLA GÖRÜŞMELER YAPILDI
Soruşturmada, şüphelilerin örgüt içi haberleşme amacıyla kamuya açık yerlerdeki büfe, market, fatura ödeme noktası gibi yerlerde kurulu kontörlü sabit hatları ve ankesörlü telefonları kullandıkları tespit edildi. Bu yöntemle örgütün sivil sorumlularıyla irtibat kurdukları belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 62 muvazzaf askerden 61’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.