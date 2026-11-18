Yurdun batı kesimlerinde etkisini artırması beklenen lodos için peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bugün etkili olacağını, perşembe öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla, yer yer 60-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Valilik, fırtınanın yol açabileceği ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

AKOM SAAT VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da fırtınanın etkisini artıracağı saatlere ilişkin uyarıda bulundu.

AKOM'un açıklamasına göre lodos, bugün saat 11.00'den itibaren şiddetini artıracak. Fırtına ve kuvvetli fırtına şeklindeki rüzgarın cuma akşamına kadar etkili olması bekleniyor. Lodosla birlikte hava sıcaklıklarının 19-22 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SAĞANAK UYARISI

İçişleri Bakanlığı da birçok bölgede beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Marmara'nın kuzey ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Bakanlık ayrıca çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

12 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı yayımladığı iller şöyle: Bilecik, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye.