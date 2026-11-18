Yurdun batı kesimlerinde etkisini artırması beklenen lodos için peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

80 KM HIZA KADAR ÇIKABİLİR

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün gece ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Rüzgarın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Valilik, fırtınanın yol açabileceği ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü üç vapur hattında seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını duyurdu.

İptal edilen seferlerin yeniden başlayacağı saate ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Seferlerin hava koşullarına bağlı olarak yeniden düzenlenebileceği belirtildi.

AŞİYAN YERİNE BEBEK İSKELESİ KULLANILACAK

Şehir Hatları, Aşiyan çıkışlı iki vapur hattında da geçici güzergâh değişikliğine gitti. Bu hatlar, ikinci bir duyuruya kadar Bebek üzerinden hizmet verecek; Aşiyan yerine Bebek İskelesi kullanılacak.

Yetkililer, yolcuların ulaşım planlarını güncel duyurulara göre yapmalarını istedi. Seferlere ilişkin güncel bilgilere Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

AKOM SAAT VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da fırtınanın etkisini artıracağı saatlere ilişkin uyarıda bulundu.

AKOM'un açıklamasına göre lodos, bugün saat 11.00'den itibaren şiddetini artıracak. Fırtına ve kuvvetli fırtına şeklindeki rüzgarın cuma akşamına kadar etkili olması bekleniyor. Lodosla birlikte hava sıcaklıklarının 19-22 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SAĞANAK UYARISI

İçişleri Bakanlığı da birçok bölgede beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Marmara'nın kuzey ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Bakanlık ayrıca çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

12 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı yayımladığı iller şöyle: Bilecik, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Osmaniye.