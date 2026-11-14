İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava koşullarına ilişkin yürütülen çalışmaları ve alınan tedbirleri açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 13 Kasım saat 02.00 ile 14 Kasım saat 05.00 arasındaki dönem için İstanbul genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaparak sarı kod yayımladı.

‘İŞ MAKİNELERİ HAZIR BULUNDURULMALI’

Valiliğin açıklamasına göre, fırtınanın etkisini göstermeye başladığı 13 Kasım saat 02.00'den 14 Kasım saat 11.30'a kadar afet yönetimi kapsamında görev yapan 23 Afet Grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumlar bilgilendirildi. Olası olumsuzluklara karşı iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek personel, araç ve iş makinelerinin hazır bulundurulması istendi.

198 İHBARIN TAMAMINA MÜDAHALE EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 13 Kasım saat 00.01 ile 14 Kasım saat 05.00 arasında toplam 198 ihbar yapıldı. Bildirimlerin çatı uçması, ağaç devrilmesi ve çevreye düşme tehlikesi oluşturan parçalarla ilgili olduğu belirtildi. İlgili ekiplerin ihbarların tamamına müdahale ettiği bildirildi.

İKİ KORU KAPALI KALMAYA DEVAM EDİYOR

Fırtınanın ağaç ve dalların devrilmesine neden olabileceği değerlendirilerek vatandaşların güvenliği için geçici olarak kapatılan 9 koru ve park yeniden ziyarete açıldı. Ancak Hidiv Kasrı ve Beykoz Korusu'nun bir sonraki meteorolojik değerlendirmeye kadar kapalı tutulacağı açıklandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında da 13 Kasım saat 08.00 itibarıyla seferler durduruldu.

ŞEHİR HATLARI'NDA ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde güvenlik gerekçesiyle çok sayıda hatta sefer yapılamayacağını duyurdu.

İptallerden Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Sarıyer-Beykoz, Bostancı-Adalar Ring, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş ve diğer bazı hatlar etkilendi. Boğaz turları da iptal edilen seferler arasında yer aldı.

Bazı güzergahlarda ise değişikliğe gidildi. Beşiktaş-Haliç Hattı'nın Kabataş-Haliç arasında hizmet vermesine karar verilirken bazı hatlarda Beşiktaş uğramaları kaldırıldı. Aşiyan bağlantılı iki hatta da seferlerin ikinci bir duyuruya kadar farklı güzergahlardan yapılacağı bildirildi.

DENİZ OTOBÜSLERİNDE DE İPTALLER YAŞANDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinde de aksaklıklar meydana geldi. 13 Kasım'da Yenikapı-Yalova hattının gün sonuna kadar yapılması planlanan seferleri başta olmak üzere Bursa, Armutlu, Çınarcık, Esenköy, Marmara ve Avşa bağlantılı birçok sefer iptal edildi.

14 Kasım için de Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ve Kabataş bağlantılı hatlarda sabah ve öğle saatlerinde yapılması planlanan bazı seferlerin gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR

Fırtınaya rağmen İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan olağan uçuşların sürdüğü belirtildi.

İstanbul Valiliği, vatandaşlara fırtınanın etkili olduğu süre boyunca dikkatli olmaları, olası risklere karşı tedbir almaları ve yetkili kurumların duyurularını takip etmeleri çağrısında bulundu.