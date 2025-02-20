İstanbul’un "taşı toprağı altın" sözü, gayrimenkul piyasasında da kendini bir kez daha gösterdi. Son yıllarda konut fiyatlarında en pahalı il olma özelliğini kaybeden İstanbul, arsa fiyatlarında ise açık ara birinci sırada yer alıyor.
Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde arsa fiyatları son 1 yılda ortalama yüzde 16,75 oranında artarak metrekare başına 5 bin 807 TL'ye ulaşırken, İstanbul'da ise bu artış yüzde 36,31'e kadar çıktı. İstanbul'da arsa fiyatları, metrekare başına 18 bin 362 TL'ye yükseldi. Bu oran, İstanbul’un arsa piyasasında ne kadar güçlü olduğunu ve yatırımcılar için hala cazip bir pazar sunduğunu gösteriyor.
İstanbul’un ilçelerinde yeni yılda arsa fiyatları şu şekilde hesaplandı:
39 - Çatalca
6.626 ₺/m2
38 - Silivri
7.813 ₺/m2
37 - Şile
10.581 ₺/m2
36 - Büyükçekmece
13.960 ₺/m2
35 - Arnavutköy
15.121 ₺/m2
34 - Tuzla
15.260 ₺/m2
33 - Beykoz
20.582 ₺/m2
32 - Sultanbeyli
20.605 ₺/m2
31 - Başakşehir
20.870 ₺/m2
30 - Avcılar
22.973 ₺/m2
29 - Sancaktepe
24.165 ₺/m2
28 - Pendik
25.016 ₺/m2
27 - Çekmeköy
27.080 ₺/m2
26 - Adalar
27.115 ₺/m2
25 - Beylikdüzü
28.184 ₺/m2
24 - Üsküdar
32.975 ₺/m2
23 - Esenyurt
33.008 ₺/m2
22 - Ümraniye
33.334 ₺/m2
21 - Küçükçekmece
33.708 ₺/m2
20 - Sultangazi
33.764 ₺/m2
19 - Sarıyer
39.959 ₺/m2
18 - Kartal
42.598 ₺/m2
17 - Eyüpsultan
46.275 ₺/m2
16 - Maltepe
46.446 ₺/m2
15 - Bağcılar
53.781 ₺/m2
14 - Esenler
55.164 ₺/m2
13 - Ataşehir
57.588 ₺/m2
12 - Bahçelievler
58.364 ₺/m2
11 - Fatih
61.169 ₺/m2
10 - Gaziosmanpaşa
62.279 ₺/m2
9 - Kağıthane
68.361 ₺/m2
8 - Güngören
69.128 ₺/m2
7 - Kadıköy
78.431 ₺/m2
6 - Şişli
102.419 ₺/m2
5 - Bayrampaşa
103.669 ₺/m2
4 - Zeytinburnu
104.788 ₺/m2
3 - Bakırköy
108.880 ₺/m2
2 - Beyoğlu
111.219 ₺/m2
1 - Beşiktaş
160.015 ₺/m2