İstanbul’un "taşı toprağı altın" sözü, gayrimenkul piyasasında da kendini bir kez daha gösterdi. Son yıllarda konut fiyatlarında en pahalı il olma özelliğini kaybeden İstanbul, arsa fiyatlarında ise açık ara birinci sırada yer alıyor.

Otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde arsa fiyatları son 1 yılda ortalama yüzde 16,75 oranında artarak metrekare başına 5 bin 807 TL'ye ulaşırken, İstanbul'da ise bu artış yüzde 36,31'e kadar çıktı. İstanbul'da arsa fiyatları, metrekare başına 18 bin 362 TL'ye yükseldi. Bu oran, İstanbul’un arsa piyasasında ne kadar güçlü olduğunu ve yatırımcılar için hala cazip bir pazar sunduğunu gösteriyor.

İstanbul’un ilçelerinde yeni yılda arsa fiyatları şu şekilde hesaplandı:

39 - Çatalca

6.626 ₺/m2

38 - Silivri

7.813 ₺/m2

37 - Şile

10.581 ₺/m2

36 - Büyükçekmece

13.960 ₺/m2

35 - Arnavutköy

15.121 ₺/m2

34 - Tuzla

15.260 ₺/m2

33 - Beykoz

20.582 ₺/m2

32 - Sultanbeyli

20.605 ₺/m2

31 - Başakşehir

20.870 ₺/m2

30 - Avcılar

22.973 ₺/m2

29 - Sancaktepe

24.165 ₺/m2

28 - Pendik

25.016 ₺/m2

27 - Çekmeköy

27.080 ₺/m2

26 - Adalar

27.115 ₺/m2

25 - Beylikdüzü

28.184 ₺/m2

24 - Üsküdar

32.975 ₺/m2

23 - Esenyurt

33.008 ₺/m2

22 - Ümraniye

33.334 ₺/m2

21 - Küçükçekmece

33.708 ₺/m2

20 - Sultangazi

33.764 ₺/m2

19 - Sarıyer

39.959 ₺/m2

18 - Kartal

42.598 ₺/m2

17 - Eyüpsultan

46.275 ₺/m2

16 - Maltepe

46.446 ₺/m2

15 - Bağcılar

53.781 ₺/m2

14 - Esenler

55.164 ₺/m2

13 - Ataşehir

57.588 ₺/m2

12 - Bahçelievler

58.364 ₺/m2

11 - Fatih

61.169 ₺/m2

10 - Gaziosmanpaşa

62.279 ₺/m2

9 - Kağıthane

68.361 ₺/m2

8 - Güngören

69.128 ₺/m2

7 - Kadıköy

78.431 ₺/m2

6 - Şişli

102.419 ₺/m2

5 - Bayrampaşa

103.669 ₺/m2

4 - Zeytinburnu

104.788 ₺/m2

3 - Bakırköy

108.880 ₺/m2

2 - Beyoğlu

111.219 ₺/m2

1 - Beşiktaş

160.015 ₺/m2