İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçunu işlediği değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA ÇALIŞMASI

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip, mesaj içerikleri ve teşhis tutanaklarının incelenmesi sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin suçtan maddi menfaat sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Şüphelilerin birlikte hareket ederek "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçunu işledikleri iddiasıyla 14 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.