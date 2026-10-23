Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul, 26 Ekim Pazartesi akşamı iki karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk edeceği maç saat 19.00'da, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise saat 21.30'da başlayacak.

Beşiktaş, Başakşehir ile Dolmabahçe'deki stadında karşılaşacak. Bu maçın başlama saatinden iki buçuk saat sonra Galatasaray ile Fenerbahçe, Seyrantepe'deki RAMS Park'ta sahaya çıkacak.

AVRUPA YAKASINDA TRAFİK KAOSU YAŞANABİLİR

İki karşılaşmanın aynı akşam oynanması nedeniyle Avrupa yakasında ciddi trafik yoğunluğu bekleniyor. Maç trafiğinin köprü güzergâhlarındaki yükü de artıracağı öngörülüyor.

Bir önceki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaklaşık 10 bin polisin görev aldığı hatırlatılarak aynı akşam Beşiktaş maçının da oynanmasının emniyetin iş yükünü artıracağı belirtiliyor.

Öte yandan 26 Ekim Pazartesi günü, Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda saat 19.00'da Rizespor'la karşılaşacak.