Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede panik sürüyor.

Saat 03.59'da 3,3 saat 04.20'de ise 4,1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Marmara'da artçı deprem sayısı ise 150'ye yaklaştı.

Bölgede saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 150'ye yakın artçı sarsıntı kaydedildi.

Artçılardan 8'sinin büyüklüğü 4 ve üzeri olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanan fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.

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