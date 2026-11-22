Beyoğlu’ndaki midye imalathanelerinde Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. 3 iş yerindeki denetimlerde, 2 imalathanenin hijyen kurallarına uymadığı ve kaçak çalıştığı tespit edildi. Satışa hazırlanmak üzere çuvallarda bekletilen midyelere el konulurken, toplam 215 bin 705 lira para cezası kesilen 2 imalathane mühürlendi.

Olay, 20 Kasım Cuma günü saat 04.00 sıralarında Tarlabaşı Çukur ve Bülbül mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, halk sağlığının korunması ve midye üretimi yapılan işletmelerdeki hijyen koşullarının denetlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Ekipler belediye zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle 3 midye imalathanesine baskın düzenledi. Yapılan kontrollerde 2 imalathanenin hijyen kurallarına uymadığı ve kaçak çalıştığı tespit edildi.

MÜHRÜ BOZULAN İMALATHANE YENİDEN MÜHÜRLENDİ

Çukur Mahallesi’nde bulunan tabelasız midye imalathanesinde yapılan denetimde, işletmenin bakanlığa kayıtlı olmadığı ve hijyen kurallarına uymadığı belirlendi. İşletmedeki midyelere el konulurken, 80 bin lira para cezası kesildi. Kontrollerde daha önce mühürlenen imalathanenin mührünün bozulduğu tespit edildi. Bunun üzerine 6 suç kaydı bulunan işletme sahibi Halil Ç. (25) hakkında 'Mühür bozma' suçundan adli işlem yapılırken, imalathane de yeniden mühürlendi.

135 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Bülbül Mahallesi’nde bulunan bir başka tabelasız midye imalathanesinde yapılan denetimde ise, hijyen kurallarına uyulmadığı belirlendi. İşletmenin bakanlığa kayıtlı olmadığı ve ürünlere ilişkin fatura kesilmediği de tespit edildi. İmalathanedeki midyelere el konulurken, işletmeye 135 bin 705 lira para cezası kesildi. Mühürlenen imalathanenin faaliyetlerine son verildi.

MİDYELER KAPI ÖNÜNDEKİ ÇUVALLARIN İÇİNDE BULUNDU

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle Bülbül Mahallesi’ndeki üçüncü iş yerinde yaptığı kontrollerde ise, imalathanenin kapalı olduğu görüldü. Midyeler işletme kapısı önünde çuvalların içerisinde bulundu. Midyelere el konulurken, denetimlerde ekiplerin imalathanelere girdiği, midyeleri incelediği, el konulan ürünlerin zabıta kamyonetine yüklendiği ve işletmelerin mühürlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.