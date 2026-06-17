Olay, saat 00.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-522 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobilde bulunan kişiler ile motosikletli şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar birbirlerini bir süre takip ettikten sonra silahlarla karşılıklı ateş açtı.

Çatışma sırasında park halindeki çok sayıda araç ile çevredeki iş yerlerine kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemelerde birçok araca mermi isabet ettiği belirlendi. Olay yerindeki boş kovanlar tek tek numaralandırılarak delil torbalarına konuldu. Çatışmada yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokaktan çıkan bir otomobilin yolu keserek motosiklete ateş açtığı, aynı sırada motosikletin arkasından gelen başka bir otomobilde bulunan kişilerin de ateşe katıldığı görülüyor. Motosikletten düşen bir kişinin ise yerdeyken araçlara doğru ateş açtığı anlar kaydedildi. Ayrıca motosikletteki kişilerin daha sonra araçların peşinden gittiği de görüntülerde yer aldı.