Emekli maaşından dolayı geçinemeyen emekliler, hayatın ucuz olduğu illere göç etmeye başladı. Valizini kapan emekli son yıllarda Samsun'a taşınma kararı aldı. Doğa güzellikleriyle bilinen Samsun'un ilçeleri de oldukça dikkat çekici. Pek kimselerin bilmediği Terme ilçesi de yoğun göç alan ilçeler arasına girdi. Hem Karadeniz'e hem Yeşilırmak Deltası'na yakın olan bu şirin ilçe, emekli ve memurların uğrak yerlerinden biri.

SAMSUN'UN ŞİRİN KASABASI: SAHİLİNE AKIN EDİYORLAR

Boydan boya uzanan Miliç sahili, hem yaz hem kışın tabiatın tüm güzelliklerini barındırıyor. Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden biri olmasıyla da tarım da üst seviyelerde.

YEŞİLIRMAK İLÇENİN İÇİNDEN GEÇİYOR

Yazın sahile akın eden vatandaşlar, karavan, bisiklet sürme, balık tutma gibi aktiviteler gerçekleştiriyorlar. Doğal plajlarıyla kendine hayran bırakan Terme, Yeşilırmak Nehri'yle beraber farklı bir atmosfer yaratıyor. Doğal güzellikleri kadar tarihi yapılarıyla da ziyaretçilerini büyüleyen Terme, yemek kültürüyle gidenlerden tam not alıyor.

TERME'DE NE MEŞHUR?

Geleneksel lezzetleriyle dikkat çeken Terme'nin pidesi, limonatası ve dondurması meşhur.

TERME'DE KİRA FİYATLARI NE KADAR?

Sahiliyle dikkat çeken Terme'de kiralar da emekli maaşına oranla uygun. En ucuz ev kirası 8 bin liradan başlarken bu fiyat 15 bin liraya kadar çıkıyor.