Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına ve dev dalgalar, İstanbul Çatalca açıklarında deniz trafiğinde hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Rusya'da vurulduğu ve içerisinde mürettebat bulunmadığı öğrenilen Liberya bayraklı "GRACE ROMAVICTOR" isimli dev ticari gemi, güvenli bir limana ulaştırılmak üzere Kamerun bayraklı "ATHLETIC" isimli römorkörle 12 Ekim tarihinde İğneada Limanı'na doğru çekilmek üzere yola çıkarıldı.

DEV DALGALAR HALATI KOPARDI: ÇİLİNGÖZ SAHİLİNE SÜRÜKLENDİ

Gemi Çatalca açıklarına ulaştığı esnada şiddetini artıran fırtına nedeniyle çekme halatı koptu. İlerlemekte güçlük çeken ve kontrolü kaybeden römorkör kaptanı, Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) ile derhal irtibata geçerek İğneada'ya sığınma talebinde bulundu. Römorkörden ayrılan dev gemi ise rüzgar ve dalgaların etkisiyle sürüklenerek Çatalca'daki Çilingöz Tabiat Parkı sahiline yakın bir noktada karaya oturdu.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ARAMASI YAPILDI, KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Saat 13.33 sıralarında gelen ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin deniz yüzeyinde ve karaya oturan geminin etrafında yaptığı detaylı incelemelerde herhangi bir yakıt sızıntısı veya çevre kirliliği tespit edilmedi.

İçerisinde personel bulunmayan ve tamamen boş olduğu bildirilen geminin bulunduğu noktadan çekilerek kaldırılması amacıyla İstanbul Bölge Liman Başkanlığı ekipleri tarafından geniş kapsamlı kurtarma operasyonu başlatıldı.