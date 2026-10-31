Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt İlçesi Ardıçlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle kadın ile erkek arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadın, tartıştığı erkeği darbettikten sonra çevreden aldığı taşları üzerine attı. Atılan taşlardan biri park halindeki aracın camına isabet ederek hasara neden oldu.

Aracında meydana gelen zararı fark eden sahibi, olaya karışan kadın ve erkeği buldu. İkilinin, araçta oluşan hasarı karşıladığı öğrenildi. Sokak ortasında yaşanan kavga ise çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.