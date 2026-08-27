İstanbul'un Prens Adaları grubundaki en küçük üyesi olan Tavşan Adası, sivil girişlerin ve deniz faaliyetlerinin tamamen yasaklandığı tek ada olarak kayıtlara geçti. Karar doğrultusunda adaya ayak basılması engellenirken etrafındaki deniz sınırlarında avlanma ve demirleme yapmak da yasaklandı.

İSTANBUL'UN EN KÜÇÜK ADASI NEDEN KORUMA ALTINA ALINDI?

Büyükada'nın güneybatısında yer alan ve Neandros olarak da bilinen Tavşan Adası, barındırdığı hassas deniz ekosistemi sebebiyle "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi. Ada üzerinde hiçbir yapı veya insan yerleşimi bulunmazken, koruma tedbirlerinin merkezinde adanın el değmemiş doğal yapısı yer alıyor.

Adanın etrafındaki sularda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan nadir sarı mercan resifleri bulunuyor. Zengin su altı canlılığının yanı sıra ada, göçmen kuşların üreme ve konaklama alanlarının başında geliyor.

ADANIN TEK SAHİPLERİ KİMLER OLDU?

İsmini üzerinde varlığını sürdüren yabani tavşan popülasyonundan alan ada, sivil erişimin engellenmesiyle tamamen doğal sakinlerine bırakıldı. Adaya çıkışların durdurulmasıyla birlikte karadaki alanlar yabani tavşanlar, martılar ve göçmen kuşların sığınağı haline geldi.

Deniz sınırlarında uygulanan demirleme ve avlanma yasağı ise dipteki sarı mercan resiflerinin çapa ve ağlardan zarar görmesini engelliyor. Böylece Tavşan Adası, hem karada hem de su altında İstanbul'un tam koruma altındaki tek doğal rezerv alanı olma özelliğini koruyor.