İstanbul’un Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerinde etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede şiddetini artıran dolu ve sağanak, ilçelerde farklı görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Silivri’nin Akören Mahallesi ile Çatalca’nın bazı bölgelerinde aniden başlayan dolu yağışı, yolları ve kaldırımları kısa sürede beyaza bürüdü. Beklenmedik yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, araçlarını korumak için harekete geçti. Bazı sürücüler otomobillerini kapalı alanlara çekerken, bazı vatandaşlar da araçlarının üzerini örtülerle kapatarak dolunun olası zararlarına karşı önlem aldı.

BÜYÜKÇEKMECE’DE CADDELERDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Büyükçekmece’de ise etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ulus Mahallesi Çiğdem Caddesi ve çevresi başta olmak üzere İstiklal Caddesi’nde yoğun yağışın ardından su birikintileri meydana geldi.

Yağış sırasında trafikte bulunan sürücüler, kayganlaşan yollar ve biriken sular nedeniyle kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. İstanbul’un batısında etkisini gösteren dolu ve sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.