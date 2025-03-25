İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptali ardından da gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar sürüyor. Her gün daha fazla artarak

Saraçhane’de ve yurdun dört bir yanındaki meydanlarda adeta bir demokrasi şöleni gibi geçen mitingler tüm dünyada yankı buluyor.

Ancak Saraçhane başta olmak üzere, İzmir Gündoğdu Meydanı ve Ankara Güvenpark’taki toplanmaların dağılma anını bekleyen polis, protestoculara ilk günden bu yana orantısız güç kullanıyor.

İMAMOĞLU’NDAN ÇAĞRI

Tazyikli su, biber gazı, cop, plastik mermi ve tekmelerle göstericilere müdahale eden polis, ortaya çıkan tablo nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde.

CHP lideri Özgür Özel’in başta Bakan Yerlikaya’ya ve polislere yaptığı çağrı karşılık bulmazken, dün de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok sevdiğim polisler halkımıza sert kullanmayın” çağrısı yaptı.

CHP liderinin çağrısıyla toplanmalar her akşam 20.30’da CHP Genel merkezi tarafından belirlenen meydanlarda sürdürülecek.

SEMAZEN DE VAR RONALDO DA

Polisin uyguladığı orantısız güç ve müdahaleler sırasında şiddete uğrayanlar arasında Semazen kostümlü bir kişi ve Ronaldo’nun gol sevincini taklit eden bir genç de var.

Pek çok avukat da sosyal medyadan meslektaşlarının polisin sert müdahalesi ile karşı karşıya geldiğini yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

ULAŞIMA ENGEL SÜRÜYOR

Bu arada İstanbul ve Ankara’da metrolarda bazı duraklara yönelik yasaklar sürüyor. Polisin Türkiye’nin dört bir yanındaki meydanlarda uyguladığı orantısız güç STK’lar tarafından da kınandı.

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İHD gibi STK’lar, demokratik ve anayasal hakkını kullanan protestoculara şiddet uygulanmaması çağrısında bulundu.