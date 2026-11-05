İstanbul'un Fatih ilçesinde hastaneye gitmekte olan ambulansın önünü kesen şehir magandası sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Ambulansın önünde bekleyerek sağlık çalışanlarına hakaret eden şüpheli, bununla da yetinmeyerek aracın üzerine çıkmaya çalıştı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENE DE HAKARET ETTİ

Ambulans ekibiyle şüpheli arasında yaşanan gerginliğe çevrede bulunan öğrenciler ve bir öğretmen de tepki gösterdi.

İddiaya göre kendisini uyaran öğrencilere ve öğretmene de hakaret eden şüphelinin tavırları tepki çekti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sağlık ekipleriyle şüpheli arasında yaşananlar, ambulansın içerisinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.