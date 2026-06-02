Haziran ayının gelmesiyle birlikte İstanbul’da güneşli günler başlıyor. AKOM’un paylaştığı verilere göre, güneyden gelen sıcak hava akımları ve lodosun etkisiyle kent genelinde termometreler yukarı yönlü bir seyir izleyecek.

Cuma Günü Termometreler 31 Dereceyi Görecek

Meteorolojik analizler, hafta boyunca sıcaklıkların 28 ila 31 derece arasında değişkenlik göstereceğini ortaya koyuyor. Çarşamba gününden itibaren kademeli olarak artışa geçecek sıcaklıkların, 5 Haziran Cuma günü 31 dereceyle zirve noktasına ulaşması öngörülüyor. Hafta sonu ise sıcaklıkların 30 derece civarında seyrederek yaz mevsimini aratmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’u Güneşli Bir Hafta Bekliyor

AKOM’un güncel raporuna göre, İstanbul genelinde kayda değer bir yağış beklenmiyor. Sadece kentin kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel geçişler dışında, gökyüzünün büyük oranda açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

İşte İstanbul için gün gün hava durumu beklentisi:

Tarih Hava Durumu Sıcaklık (°C) 3 Haziran Çarşamba Az bulutlu ve açık 20 - 29 4 Haziran Perşembe Az bulutlu ve açık 30 5 Haziran Cuma Az bulutlu ve açık 31 6 Haziran Cumartesi Az bulutlu ve açık 19 - 30 7 Haziran Pazar Az bulutlu ve açık 18 - 30 8 Haziran Pazartesi Az bulutlu ve açık 17 - 29

Güneş Çarpmasına Karşı Tedbir Çağrısı

Yetkililer, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bu dönemde, özellikle güneş ışınlarının en dik geldiği öğle saatlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Sıcak hava dalgasından olumsuz etkilenmemek adına, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve dışarıda vakit geçirecek İstanbulluların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.